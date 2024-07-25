Сотни некомплектных Lada Vesta скопились на площадках АвтоВАЗа

На территории АвтоВАЗа скопилось большое количество некомплектных Lada Vesta. О сложившейся ситуации сообщил инсайдерский паблик Avtograd News во «ВКонтакте».

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Согласно публикации, на заводе возникла нехватка ступичных гаек для Vesta. В результате с конвейера сходят некомплектные авто, которые складируют на территории предприятия. Однако в продажу они не попадут: во время единого корпоративного отпуска, который начнется 29 июля, недостающие детали установят. Паблик отмечает, что персонал под эти задачи уже набран. Люди будут менять технологические гайки на комплектные по мере их поступления.

«Оплата работникам будет произведена в двойном размере, даже чуть поболее получится», — подчеркивается в посте.



Отметим, что в июне схожая ситуация возникла с Niva Legend и Niva Travel. На предприятие АвтоВАЗа в Тольятти стали с перебоями поступать картеры переднего редуктора. Чтобы не останавливать конвейер, на внедорожники не ставили приводы передних колес, а некомплектные машины без полного привода складировали на территории завода. Позднее проблему удалось решить.