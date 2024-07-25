Более 400 тысяч санкций применили к самокатчикам с начала сезона

С начала сезона к самокатчикам применили 424 тысячи санкций. В том числе заблокировали 213 тысяч пользователей. Выявлять нарушителей операторам СИМ помогают неравнодушные граждане, причем им не обязательно нужно иметь аккаунт в приложении, а также городские службы — ГИБДД и ЦОДД.

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Как стало известно «Мотору», с начала сезона сервисы кикшеринга выписали 211 тысяч штрафов и заблокировали 213 тысяч пользователей. С конца мая операторы вдобавок повысили штрафные санкции за нарушения ПДД и внутренних правил. За самые серьезные из них, например за езду в нетрезвом виде, штраф доходит до 150 тысяч рублей. Информацию о нарушениях сервисы получают от собственных «летучих» команда, а также городских служб.

В Москве это ГИБДД и ЦОДД, в Санкт-Петербурге — сотрудники, контролирующие платную парковку. В обеих столицах операторам кикшеринга передают фото и видео с городских камер, которые фиксируют нарушения по номерам на самокатах и других средствах индивидуальной мобильности. А ГАИ проводит с сервисами совместные рейды по поиску нарушителей, где не только штрафует, но и обучает пользователей культуре безопасного вождения.

О нарушениях сообщают и сами жители через службы поддержки. А для тех, у кого нет приложений операторов, работает специальный чат-бот Ассоциации операторов микромобильности, куда можно пожаловаться на нарушителя. За этот сезон через него отправили более 10 тысяч сообщений. Операторы работают над предупреждением нарушений с помощью ограничения скорости в «медленных» и «запретных» зонах. Есть и специальные меры: ИИ, который выявляет тандемные поездки, или обязательная авторизация, блокирующая доступ к аренде самоката тем, кому нет 18 лет.