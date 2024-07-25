В Узбекистане началось производство машин Hyundai

В Узбекистане начался выпуск автомобилей Hyundai. Узбекское предприятие Asaka Motors International приступила к производству южнокорейских автомобилей. Сообщается, что на первом этапе сборка налажена крупноузловым методом, но в перспективе планируется углубление локализации.

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«Завод Asaka Motors в Сырдарье приступил к производству автомобилей Hyundai», — приводит издание сообщение региональной администрации Узбекистана.



На сегодняшний день на предприятии собирают седаны Elantra и Sonata, кроссоверы Tucson и Palisade, а также минивэны Staria.

Соглашение об организации выпуска корейских автомобилей было подписано между сборочной площадкой и руководством Hyundai в минувшем апреле. До конца 2024 года на заводе намерены освоить сварку и окраску кузовов, а в планах на будущее — локализация ряда компонентов на территории Узбекистана, в том числе создание кластера по производству комплектующих в регионе.

Сроки реализации проекта не раскрываются.