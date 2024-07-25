Раскрыта цена электрокара iCar V23, созданного Chery и Xiaomi

Стала известна стоимость электрокроссовера iCar V23 в Китае. Автомобиль с брутальной внешностью, разработанный Chery и Xiaomi (точнее, ее «дочкой» Zhimi Technology), будет стоить от 119 800 юаней, пишет Car News China со ссылкой на просочившиеся в интернет внутренние документы. Это примерно 1,4 миллиона в пересчете на рубли. За рубежом iCar будут продавать как Jaecoo. Возможен выход и на российский рынок, но в Chery пока не приняли окончательного решения.

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За минимальную цену предложат моноприводный iCar V23 с запасом хода 401 километр. На кроссовер можно будет оформить предзаказ за две тысячи юаней (23,5 тысячи рублей), которые пойдут в зачет основного платежа. Максимальная стоимость пока неизвестна, но она наверняка превысит 169 800 юаней (два миллиона рублей). Столько просят за топ-версию «младшего» iCar 03.

V23 — вторая модель iCar, представленная в апреле нынешнего года. Она получила угловатый 4,2-метровый кузов с круглой оптикой в стиле Jeep Wrangler. Расстояние между осями — 2,7 метра. У полноприводного варианта дорожный просвет равен 212 миллиметрам, у переднеприводного — 206. Углы въезда и съезда V23 благодаря коротким свесам составляют 43 и 41 градус соответственно.

Салон у V23 современный, с большим подвижным экраном, трехспицевым рулем, за которым находится селектор коробки передач, и укороченным центральным тоннелем. Физических кнопок и «крутилок» больше, чем в менее брутальном 03. Медиасистема работает на чипе Snapdragon 8155 от Qualcomm. В перечень оснащения входят «умные» помощники, включая полуавтопилот уровня 2+.

Данных о «технике» почти нет. Известно лишь, что кроссовер получит запас хода до 500 километров.

Сейчас единственная модель в линейке iCar — батарейный кроссовер 03, представленный за рубежом как Jaecoo J6/Lucano J6. Его ждут и в России: сообщалось, что Chery рассматривает возможность запустить продажи в РФ в 2025 году. V23, о появлении которого в России пока речи не шло, дебютирует в Китае до конца текущего года.