Tesla останавливает строительство нового завода в Мексике

Tesla приостановила строительство завода в Нуэво-Леон, Мексика, вследствие неопределенности, связанной с предстоящими президентскими выборами в США. Изначально объявленное в марте 2023 года, возведение завода теперь зависит от политической ситуации в США, подтвердил Илон Маск, сообщает SPEEDME.RU.

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По словам Маска, основной причиной приостановки является возможность введения тарифов на автомобили, произведенные в Мексике, что обсуждалось в контексте предвыборной программы республиканца Дональда Трампа. Трамп, ранее заявлявший о планах отменить федеральные субсидии для электрических автомобилей и кредиты за выбросы, мог бы значительно повлиять на рентабельность завода Tesla в Мексике. Это особенно значимо, учитывая, что значительная часть прибыли Tesla в последнем квартале 2024 года пришлась именно на продажу кредитов за выбросы.

Маск также выразил поддержку Джей Ди Вансу, сенатору от Огайо, который предложил заменить налоговые льготы для электромобилей на субсидии для автомобилей с бензиновыми двигателями, произведенными в США. Правительство штата Нуэво-Леон сообщило, что официальных уведомлений о приостановке строительства завода от Tesla не получало.