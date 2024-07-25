Tesla против Rivian: продолжается судебное разбирательство по краже тайн

Судебное противостояние между автопроизводителями Tesla и Rivian Automotive набирает обороты. В центре конфликта — обвинения в том, что Rivian поощряла своих новых сотрудников, перешедших из Tesla, к незаконному использованию коммерческих тайн, сообщает SPEEDME.RU.

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Судья Теодор С. Зайнер из Верховного суда округа Санта-Клара отказался удовлетворить ходатайство Rivian об отклонении иска, подчеркнув, что предоставленные Tesla доказательства достаточны для продолжения разбирательства. По словам судьи, были выявлены недостатки в процедурах проверки и дисциплинарных мерах в отношении некоторых сотрудников Rivian.

Юридическая борьба между двумя компаниями началась в 2020 году, когда Tesla обвинила Rivian в систематическом переманивании своих сотрудников и несанкционированном использовании конфиденциальной информации. В ответ на эти обвинения Rivian провела собственное расследование, результаты которого, по мнению суда, не подтверждают адекватность проведенных мер. Окончательное слушание по этому высокопрофильному делу запланировано на среду в суде округа Санта-Клара. Rivian настаивает на своей невиновности, отрицая все обвинения в свой адрес.