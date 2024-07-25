Tesla Cybertruck в Европе оценен в 33,7 млн рублей

Tesla Cybertruck, вызвавший бурный интерес с момента дебюта, наконец начинает свои продажи в Европе, несмотря на сложности адаптации под местные стандарты. Один из автосервисов в Чехии продемонстрировал возможность гомологации этого уникального электромобиля, которая оказалась как сложной, так и дорогостоящей, сообщает 32cars.ru.

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Главные трудности связаны с необходимостью изменения порта зарядки с американского стандарта NACS на европейский CCS2. Такая модификация позволила Cybertruck поддерживать зарядку с мощностью до 800 вольт и 350 кВт. Кроме того, требовалась адаптация задних фонарей, чтобы соответствовать европейским нормам, что включало добавление новых стоп-сигналов, фонарей заднего хода и противотуманных фонарей, интегрированных в мультимедийную систему.

Острые края кузова из нержавеющей стали, не соответствующие европейским требованиям безопасности, были обработаны с помощью резиновых накладок. Общая стоимость гомологации, учитывая исходную цену автомобиля в $100,000, достигла значительных 356 950 евро, что делает Cybertruck одной из самых дорогих моделей на европейском рынке.