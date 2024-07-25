Подсчитано количество китайских машин в России

Подсчитано общее количество китайских машин в РФ. По состоянию на 1 июля 2024 года на территории России было зарегистрировано 1,86 млн легковых автомобилей китайских марок. Это составляет 4% от общего количества транспортных средств в парке страны.

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По мнению главы пресс-службы аналитического агентства «Автостат», Азата Тимерханова, если спрос на легковушки их Поднебесной сохранится, они смогут обогнать по количеству автомобили американских и французских брендов в ближайшие годы.

«В настоящее время на долю французов и американцев в парке РФ приходится около 6% и 7% соответственно. Очевидно, что при сохранении текущей ситуации на рынке китайские бренды через пару лет обойдут их и войдут в ТОП-5. Выше будут только российские, японские, корейские и немецкие марки», — отметил эксперт.



Наиболее распространёнными в России китайскими брендами стали Chery (444,7 тысячи штук), Geely (341,1 тыс. шт.) и Haval (296 тыс. шт.) — на них суммарно приходится 60% от общего количества.

Одновременно сообщается, что 52% автомобилей из Китая зарегистрировано в 10 российских регионах. Так, 24% китайцев приходится на Москву и Подмосковье, где на учёте стоит 294 и 157,2 тысячи машин соответственно.

Кроме того, они пользуются спросом в Санкт-Петербурге (102,9 тыс. шт.), Краснодарском крае (89,1 тыс. шт.), Татарстане (61,1 тыс. шт.), Свердловской (55,3 тыс. шт.) и Ростовской областях (53,4 тыс. шт.), а также Башкортостане (53,3 тыс. шт.), Челябинской (49 тыс. шт.) и Нижегородской областях (45,7 тыс. шт.).