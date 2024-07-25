«Авито Спецтехника» запустила онлайн-сервис аренды

«Авито Спецтехника» запустила новый сервис по заказу спецтехники в аренду, который позволит подобрать необходимые спецмашины и поставщика с учетом его расположения и рейтинга на «Авито». Новый онлайн-сервис повысит прозрачность и безопасность рынка аренды, а также упростит коммуникацию между заказчиками и поставщиками. Презентация сервиса состоялась на площадке ОЭЗ «Титановая долина» в Екатеринбурге.

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Для того, чтобы воспользоваться новым функционалом платформы и арендовать спецтехнику, пользователю необходимо определиться с задачей и оставить заявку на подбор техники, а менеджеры «Авито» предложат варианты, оптимально подходящие под запрос. После этого заказчик сможет согласовать детали с исполнителем и внести предоплату на платформе.

Безопасность всех этапов взаимодействия контролируется площадкой с помощью умных алгоритмов и специально созданного операционного отдела. Например, средства для оплаты аренды будут зарезервированы на депозитном счете и поступят арендодателю только в том случае, если сделка состоится. Также специалисты «Авито Спецтехники» проконтролируют факт выполнения работы.

«Компания, запуская новый сервис, стремится упростить жизнь частных пользователей и бизнес-процессы партнеров, предоставляя им инструмент для экономии времени и поиска поставщика с оптимальными условиями. Также мы рассчитываем, что развитие инструментов безопасности на "Авито" позволит обеспечивать максимальную прозрачность сделок на платформе, а правильное оформление документов — всем работать в соответствии с законодательством. Потенциал рынка аренды очень значителен — рост может быть трехкратным, поэтому мы планируем активно развивать наш сервис, сотрудничая с ведущими российскими компаниями, увеличивая число партнеров и делая его доступным для всех, у кого есть потребность в аренде спецтехники», — прокомментировал директор категории «Аренда спецтехники» на «Авито» Тимур Осипов.



Для заказчика использование сервиса будет бесплатным, а исполнитель будет оплачивать комиссию в 10 процентов от стоимости аренды — эта сумма покроет документооборот, обеспечение безопасности сделки и предоставление трафика.

На данный момент сервис работает в Екатеринбурге, где состоялась его презентация, а также в Челябинске. В рамках мероприятия «Авито Спецтехника» в ОЭЗ «Титановая долина» с помощью двух арендованных через новый онлайн-сервис кранов-манипуляторов организовала работы по облагораживанию территории особой экономической зоны.

«Для нас этот сервис прекрасная возможность оперативно и качественно решать текущие задачи по площадке. Мы очень быстро нашли поставщика необходимых услуг. В итоге все работы с привлечением спецтехники были осуществлены профессионально и по оптимальным условиям», — рассказал директор по эксплуатации и сопровождению деятельности резидентов ОЭЗ «Титановая долина» Алексей Утюпин.



Постепенно сервис будет развернут на все регионы страны и охватит все виды спецтехники. Уже в этом году он будет доступен в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, а также в других регионах, которые входят в число лидеров по объему трафика на «Авито Спецтехнике».