JAC запускает обновление официальных дилерских центров в России

JAC объявил о масшатбном преобажении дилерских центров в России. В компании заботятся не только о водителях, которые предпочитают комфорт автомобилей бренда, но и о потенциальных покупателях, чьё первое впечатление о марке формируется при посещении дилерского центра. Именно поэтому JAC Motors объявила о внедрении новых архитектурных стандартов для своих центров по всей России.

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Новые стандарты были продуманы в ходе анализа исследований пожеланий и потребностей клиентов и разработаны с учётом последних тенденций в архитектуре и дизайне. Обновление будет соответствовать самым актуальным требованиям: центры станут просторнее и светлее, с продуманной схемой заезда-выезда и удобной парковкой, красивой прилегающей территорией.

В ходе реализации плана обновления дилерские центры будут разделены на три категории: Standard, Advanced и Flagship. Их будет отличать площадь и дизайн фасадов с включением узнаваемых световых элементов. Открытие центров формата Flagship в Москве и Санкт-Петербурге запланировано до конца 2024 года.

Заместитель генерального директора JAC Motors Россия Виктор Нащанский подчеркнул, что клиентам должно быть приятно находиться в дилерском центре вне зависимости от цели визита.

Преображение дилерской сети стартует в третьем квартале 2024 года.