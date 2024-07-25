Mercedes-AMG продлит срок службы V8

Mercedes-AMG продолжит выпуск автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, пока это позволяет законодательство. Об этом сообщил гендиректор AMG Майкл Шибе, передает CarBuzz.

Он отметил, что официальной даты прекращения использования ДВС в высокопроизводительных моделях AMG нет. При этом Шибе выразил уверенность, что в результате компания «станет полностью электрической», если законодательство этого потребует.

«Наша главная цель — удовлетворение потребностей клиентов. Мы по-прежнему видим, что многие любят наши двигатели V8 и четырехцилиндровые двигатели», — указал он.



Также, по словам Шибе, AMG продолжает работу по разработке электромобильной платформы AMG.EA и регулярно проводит тесты прототипов. Он добавил, что, несмотря на то, что гибридная установка с четырехцилиндровым двигателем в Mercedes-AMG C63 получила смешанные отзывы, это позволило привлечь новых клиентов. На этом фоне он указал, что AMG открыта для новых технологий и не будет ограничиваться только V8.