В РФ допустили появление совместного российско-индийского автозавода

Индийские и российские компании могут создать в РФ совместное автопроизводство. Такое вариант развития российско-индийских экономических отношений в беседе с ТАСС допустил генеральный и главный исполнительный директор FIEO (Федерация индийских экспортных организаций) Аджай Сахай.

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Глава организации допустил появление индийских автомобилестроителей на российском рынке, назвав такое развитие событий «абсолютно возможным». По его словам, преимущество индийских инвестиций в автозавод на территории РФ в том, что для продукции предприятия будут открыты оба рынка.

На данный момент большинство работающих в Индии автомобильных производств являются многонациональными компаниями, напомнил Сахай. Поэтому при работе над совместным предприятием в России важно учитывать, какие действуют ограничения на передачу технологий, подчеркнул он.

По данным Росстата, с января по июнь 2024 года в России было выпущено 330 тысяч легковых автомобилей. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то рост за полгода составил 62,2 процента. В июне с конвейеров сошло 63 тысячи автомашин. Это почти на 46 процентов больше чем год назад.