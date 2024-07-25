Назван самый качественный китайский автомобиль

Компактный кроссовер GAC GS3 стал лидером рейтинга качества автомобилей China Automobile Quality Ranking, сообщают «Известия» со ссылкой на ссылкой на китайского автопроизводителя. В рейтинге, созданного по инициативе администрации КНР по регулированию рынка, оценивались такие параметры, как надежность, удобство использования и другие.

В сегменте компактных китайских кроссоверов GAC GS3 обогнал Changan CS35 plus, Geely Coolray, Chery Tiggo 5, BAIC X3 и другие модели.