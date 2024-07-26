Представлен Suzuki Spacia нового поколения: теперь и внедорожная версия Gear

Как водится, кросс-версия отличилась более внушительным обликом. Еще, возможно, увеличен дорожный просвет. Технику же новое исполнение наверняка разделило с обычной моделью.

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Микровэн Suzuki Spacia нового, третьего по счету поколения стартовал в родной Японии в ноябре прошлого года. Как и прежде, клиентам предложены стандартная и «молодежная» версии, последняя носит «фамилию» Custom. Между тем у Spacia предыдущей генерации еще был «внедорожный» вариант с приставкой Gear. Намек на то, что «кроссовер» вернется в гамму модели, появился в начале 2024-го, когда Suzuki показала на выставке в Токио концепт Spacia Papa Boku Kitchen. Так вот, теперь компания подтвердила кросс-версию нового поколения: серийная Spacia Gear обзавелась собственной страницей на потребительском японском сайте марки.

«Внедорожный» вэн имеет оригинальную радиаторную решетку с прорезями и собственные бамперы с защитными накладками, на крыше установлены рейлинги. Кроме того, у Suzuki Spacia круглые диодные фары вместо прямоугольных. Размеры пока не раскрыты. Впрочем, длина и колесная база, скорее всего, такие же, как у «просто» Spacia и Spacia Custom (3395 и 2460 мм соответственно). А вот дорожный просвет могли увеличить. Показатель остальных членов семейства – 150 мм.

В салоне – водоотталкивающая тканевая обивка кресел, а багажник отделан материалами, которые легко мыть. Как и остальные модификации, Spacia Gear также получила многофункциональные задние сиденья с подвижной частью: ее можно использовать в качестве подставки для ног или как фиксатор. В списке оборудования еще заявлен подогрев руля.

Среди опций – багажник на крышу, декоративная наклейка и спальный матрас (его можно кинуть на сложенные сиденья).

О технике компания еще не рассказала, но она наверняка перешла с вэнов Spacia и Spacia Custom. Модель бывает только в виде «мягкого» гибрида. Базовый кей-кар Suzuki имеет бензиновый 660-кубовый двигатель мощностью 49 л.с. и электромоторчик на 2,6 л.с. Для Spacia Custom также предусмотрены 64-сильный турбодвижок и электромотор мощностью 3,1 л.с. Все версии комплектуются вариатором, привод передний или полный.

На японский рынок Suzuki Spacia Gear нового поколения выйдет до конца текущего года.