Дизайнер Селипанов собирается представить сенсацию среди «атмосферников»

Русский дизайнер заявил о создании мощнейшего атмосферного двигателя. Новый бренд суперкаров Nilu27, созданный дизайнером русского происхождения, собирается представить свое первое произведение, которое пока не имеет названия. Но уже известно, что отдача атмосферного мотора этого автомобиля превысит 1000 лошадиных сил. Таким образом, он может стать мощнейшим в мире безнаддувным агрегатом.

© Quto.ru

Подробностей о гиперкаре Nilu27 практически нет. Точно известно, что он не электрический. Выпущенный ранее тизер демонстрирует кузов сзади с тройным выхлопом по центру и массивным диффузором. Некоторое время назад стало известно, что объем мотора V12 будет 6,5 литра.

До сих пор мощнейшим в мире считается двигатель аналогичного объёма фирмы Cosworth, разработанный для компании Aston Martin. Его используют в составе гибридной силовой установки гиперкара Valkyrie. 6,5-литровый V12 Aston Martin Valkyrie производит почти 1000 лошадиных сил. Двигатель разгоняется до впечатляющих 10 500 оборотов в минуту. Минимальный показатель мотора Nilu27 — 11 000 оборотов в минуту.

© Hardline27

В 2023 году автомобильный дизайнер Александр Селипанов объявил о создании собственной студии Hardline27 с филиалами в Берлине и Лос-Анджелесе, которая будет выполнять комплексную экспертизу в области автомобильного дизайна и предоставлять услуги бренд-консалтинга.

Селипанов родился в Тбилиси. После окончания школы в Москве поступил в престижный колледж дизайна в Калифорнии. Карьера стартовала в концерне Volkswagen Group. Кроме этого, он работал в Lamborghini, занимал топовые позиции в дизайнерских отделах Bugatti, Genesis и Koenigsegg. Одной из последних работ дизайнера на момент открытия собственной студии стал дизайн литых дисков для пикапа Tesla Cybertruck. Кроме того, он автор внешнего дизайна Bugatti Vision Gran Turismo и Chiron, Koenigsegg Gemera и СС850.