Роскошный минивэн LEVC L380 выходит на рынок в четырех версиях

Британская компания LEVC, принадлежащая китайскому холдингу Geely, начала продавать в Китае большой электрический минивэн L380. На данный момент он доступен с 6- либо 8-местным салоном и одно- либо двухмоторной электрической силовой установкой.

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Холдинг Geely создал компанию LEVC в 2013 году, прежде она называлась London Taxi Company. До недавнего времени LEVC была нишевым производителем plug-in гибридных таксомоторов TX и соплатформенных фургонов VN5, в их конструкции используются узлы и агрегаты Volvo. LEVC TX и LEVC VN5 реализуются в основном на территории Великобритании, но есть и леворульные версии для континентальной Европы и некоторых стран Азии.

В начале прошлого года руководство холдинга Geely приняло решение превратить LEVC в крупный глобальный коммерческий бренд с широкой модельной линейкой. Первенцем нового модельного рада стал минивэн L380 на разработанной специально для LEVC модульной платформе SOA (Space Oriented Architecture), в которой используются некоторые элементы платформы SEA, хорошо известной по легковым моделям холдинга Geely. LEVC L380 производится в Китае и сегодня здесь же начались его продажи, а за пределами Поднебесной эффектный минивэн появится попозже — например, в Великобритании его ждут только к 2026 году.

Своё название LEVC L380 получил в честь известного широкофюзеляжного пассажирского самолёта Airbus A380, хотя на стадии анонсов минивэн называли также именем Xspace — возможно, это имя берегут для экспортных рынков. Между минивэном L380 и самолётом A380 есть не только внешнее сходство: разработчики минивэна уверяют, что уровень комфорта в пассажирских креслах LEVC L380 соответствует первому классу самолёта Airbus A380, но это, очевидно, справедливо для версий, у которых в салоне шесть и менее мест, а в наиболее вместительной 8-местной версии, разумеется, никакого самолётного простора ждать не стоит. На фотографиях показана только 6-местная версия, 8-местную производитель пока скрывает, но принимает на неё заказы. В будущем также обещаны особо роскошные версии с тремя и четырьмя креслами в салоне.

Богато оснащённая 6-местная версия минивэна имеет панорамную прозрачную крышу площадью 2,18 м2 и мощную аудиосистему Yamaha (14 громкоговорителей). Кресла второго и третьего рядов установлены на общих продольных направляющих длиной 1,9 м, эти кресла можно двигать взад-вперёд и настраивать таким образом конфигурацию салона. Все кресла оснащены системой вентиляции и обогрева, кресла второго и третьего рядов имеют вдобавок встроенные массажёры, а пассажирам второго ряда положены ещё индивидуальные развлекательные мониторы (крепятся к спинкам передних кресел) и сервисные экраны в подлокотниках.

Габаритная длина LEVC L380 — 5316 мм, ширина — 1998 мм, высота — 1940 мм, колёсная база — 3185 мм. Подвеска — пружинная либо пневматическая, спереди — типа McPherson, задняя — независимая многорычажная. Объём багажника у 6-местной версии — 1100 л, у 8-местной — 520 л.

На старте продаж LEVC L380 доступен в четырёх версиях на выбор — Air, Pro, Max и Ultra. Версии Air и Pro имеют 6-местные салоны и единственный электромотор на задней оси, его максимальная отдача — 272 л.с. и 343 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 8,9 с, максимальная скорость — 170 км/ч. Ёмкость батареи версии Air — 100 кВт·ч, версии Pro — 116 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 570 и 675 км по циклу CLTC соответственно.

Версии Max и Ultra — полноприводные с двумя электромоторами, их максимальная совокупная отдача — 544 л.с. и 686 Нм. Первую «сотню» двухмоторный минивэн набирает за 5,5 с, максимальная скорость — 180 км/ч. Версия Max имеет 8-местный салон, версия Ultra — 6-местный, а вот ёмкость батареи у них одинаковая — 140 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 785 и 805 км по циклу CLTC соответственно.

LEVC L380 в версии Air стоит в Китае от 379 900 юаней (4,5 млн рублей в переводе по текущему курсу), в версии Pro — от 439 900 юаней (5,2 млн рублей). Версии Max и Ultra стоят одинаково — от 479 900 юаней (5,7 млн рублей).

Для сравнения дадим цены основных конкурентов: электрический минивэн Li Mega сейчас стоит в Китае от 529 800 юаней (6,3 млн рублей), Xpeng X9 — от 359 800 юаней (4,3 млн рублей).