Количество краж машин по итогам полугодия сократилось почти в два раза

Количество обращений с заявлениями об угоне автомобилей в первом полугодии сократилось вдвое, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Анализ числа страховых заявлений за первые полугодия 2023 и 2024 года показал, что случаи краж транспортных средств сократились на 48%, проанализировали специалисты страховой компании "Согласие".

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В первую очередь деятельность угонщиков на себе ощутили владельцы корейских авто. Так, на машины марок Hyundai и Kia пришлось 18,4% всех заявлений за эти периоды. Не менее востребованными среди похитителей оказались грузовые автомобили марки Shacman - заявления о кражах ТС составили 13,2%. Также среди полюбившихся похитителям авто были отмечены LADA, Skoda и Toyota (7,9% на каждую марку).

Напомним, что в Уголовном кодексе существует сразу два понятия: "угон" и "кража". Главное различие - наличие у злоумышленника цели хищения транспорта. Так, если в ваше авто проникли с целями "погреться" или "просто покататься" - это считается угоном (статья 166 УК РФ). За это правонарушение злоумышленник может отделаться штрафом до 200 000 рублей.

Если же будет выявлено, что машину возвращать не собираются, то данное правонарушение классифицируется как кража (статья 158 УК РФ). Наказание уже более существенное: злоумышленники могут получить лишение свободы до 10 лет при стоимости украденного авто более 1 миллиона рублей.

Статистика страховщиков близка к данным Министерства внутренних дел РФ и подтверждает тенденцию на спад подобных преступлений. По данным МВД за 2024 год с января по май число краж транспортных средств сократилось на 28,6%, случаи угонов авто также пошли на убыль (сокращение на 11,6%).