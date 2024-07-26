Mercedes-Benz S-Class готовится к обновлению

Фотошпионы сумели заглянуть в том числе и в салон будущей новинки немецкой марки, правда, он пока весьма тщательно замаскирован.

© Колеса.ру

Компания Mercedes-Benz начала разработку S-Class седьмого поколения ещё в 2015 году, тогда как его официальная презентация прошла намного позже – в начале сентября 2020-го. Согласно данным Jato Dynamics, по итогам прошлого года дилерам немецкого бренда удалось реализовать на европейском рынке 9901 экземпляр, что на 6% меньше, что в 2022-м. При этом за первые пять месяцев текущего года результат упал сразу на 32% до 3240 единиц.

Сейчас в Mercedes-Benz работают над плановым обновлением флагманского седана, которое должно пройти в середине жизненного цикла модели. Пока что производитель продолжает серию летних испытаний посвежевшего S-Class: фотошпионы поймали прототип новинки на дорогах общего пользования в южной части Европы. Снимками с нами поделились коллеги из испанского издания Motor.es.

Изменения во внешности, которые получит обновлённый седан, пока что спрятаны за маскировочной плёнкой. Кстати, ранее дизайнер Kolesa.ru уже предполагал, каким окажется экстерьер будущего флагмана. Ожидается, что у модели будет более крупная решётка радиатора, а также иначе оформленная нижняя часть переднего бампера с другими воздухозаборниками.

Ещё очевидно, что у четырёхдверки в ходе обновления появится иная головная оптика с новой графикой светодиодных ходовых огней – в виде фирменных трёхлучевых звёзд. Напомним, впервые подобное решение было продемонстрировано на концепте Mercedes CLA Class, который был представлен осенью 2023 года. Корму посвежевшего Mercedes-Benz S-Class, скорее всего, украсят фонарями с изменённым световым рисунком.

Фотошпионы на этот раз обнаружили припаркованный тестируемый прототип, так что сумели заглянуть в том числе и в салон. Правда, пока что внутреннее убранство обновлённого седана оказалось довольно тщательно скрыто с помощью плотной тканевой маскировки. Она скрыла рулевое колесо, переднюю панель, включая виртуальную приборку и тачскрин фирменной информационно-развлекательной системы, а также центральную консоль. Ожидается, что модели оставят огромную единую цифровую панель, которая объединяет в тебе три дисплея (один из них – экран для переднего пассажира).

Ранее стало известно о том, что Mercedes-Benz собирается больше, чем изначально планировалось, потратить на развитие двигателей внутреннего сгорания, а также на рестайлинг S-Class. Дело в том, что спрос на электромобили оказался ниже, чем рассчитывали производители, и теперь многим из них приходится возвращать финансирование проектов с ДВС в свои стратегии. Ожидается, что в моторной линейке обновлённого флагмана останутся бензиновые и дизельные двигатели, кроме того, у модели будут и версии с PHEV-установками.

По данным издания, посвежевший Mercedes-Benz S-Class будет представлен весной 2025 года. В этом случае до дилеров на европейском рынке первые машины могут добраться уже во второй половине того же года.