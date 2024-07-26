Xiaomi начнёт продавать электрический спорткар SU7 Ultra в 2025 году

Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь сообщил, что спортивная версия электрического четырёхдверного седана под названием SU7 Ultra начнёт продаваться в первом полугодии 2025 года.

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Серийная модель сохранит те же характеристики, что и прототип, представленный на прошлой неделе, и будет поставляться в обычной и трековой комплектациях. У SU7 Ultra сохранятся три электродвигателя HyperEngines собственной разработки Xiaomi, тот же аккумулятор; суммарная мощность, как и прежде, будет составлять 1548 л/с. Разгон SU7 Ultra от 0 до 100 км/ч составит всего 1,97 секунды, от 0 до 200 км/ч — 5,96 секунды. Предельная скорость спорткара составит 350 км/ч.

Но карбоновый кузов сохранится не полностью, что снизить стоимость модели до вменяемых цифр. При этом цена на SU7 Ultra не раскрывается. Лэй Цзюнь отметил, что спортивная версия будет «немного дороже» SU7, цена которой — $29 500.