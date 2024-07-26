В Россию привезли новый Volkswagen Tiguan с увеличенной базой

Как выяснила "Российская газета", на одном из классифайдов появилось объявление о продаже Volkswagen Tiguan третьего поколения. Однако это не европейский вариант кроссовера, а ввезённый из Китая, где модель имеет увеличенную колёсную базу.

© Российская Газета

Tiguan L Pro имеет между осями 2791 мм, что на 110 мм больше, чем у европейского варианта. Длина кузова составляет 4735 мм, ширина и высота равны 1842 и 1682 мм.

Кроссовер предложен в версии R-Line, отличающуюся бамперами с увеличенными псевдовоздухозаборниками спереди и дизайном колёсных дисков - они 19-дюймовые.

Интерьер такой же, как у европейского "Тигуана", но с одним "но" - перед передним пассажиром установлен дополнительный экран. В отделке использованы кожа, в том числе перфорированная на сиденьях, и замша. Опционально предложенный Volkswagen Tiguan укомплектован по полной, включая важный для РФ "зимний пакет".

Автомобиль оснащён 220-сильным двухлитровым TSI, 7-ступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями, системой полного привода.

Цена - 5,2 млн рублей, что однозначно дороже моделей китайских брендов аналогичной категории. Немногим дешевле в РФ продают компактный Volkswagen Tharu.