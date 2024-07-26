В Узбекистане кроссовер Chevrolet Tracker подешевел до уровня Lada Granta

В Узбекистане снизились цены на кроссовер Chevrolet Tracker. Для привлечения покупателей марка Chevrolet решила предлагать значительные скидки: оазмер дисконта может доходить до 25 миллионов сумов — это 170 000 российских рублей.

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В начальной комплектации модель теперь предлагается дилерами за 206 422 880 сумов или 1 397 000 рублей: для сравнения, в России топовый лифтбек Lada Granta со 106-сильным мотором предлагается за сопоставимые 1 316 000 ₽.

При этом «Треккер» гораздо мощнее, современнее и оснащённее. Этому однокласснику «Креты» положен 3-цилиндровый 132-сильный турбомотор объёмом 1,2 литра, с которым идёт автоматическая 6-ступенчатая коробка.

В максимальной комплектации вседорожник марки Chevrolet подешевел до 62 474 080 сумов, что равнозначно 1 776 000 ₽. В такой машине есть автопарковщик, панорамная крыша, бесключевой доступ и многое другое.

Стоит добавить, что главный конкурент «паркетника» местной сборки — бюджетный кроссовер Kia Sonet. Кроме того, в стране набирают популярность гибридные автомобили китайской марки BYD.

Между тем, в Узбекистане стартовало производство автомобилей южнокорейского бренда. Однако, на российский рынок собранные на заводе Asaka Motors International машины не смогут попасть.