Представлен самый мощный Corvette в истории. Фото

Посмотрите на самый мощный Corvette в истории со 1064-сильным мотором. Флагманский Corvette ZR1 рассекречен за год до премьеры. Специально для него был разработан двигатель V8 с внутризаводским обозначением LT7 — рабочий объем «восьмерки» составляет 5,5 литра, у неё два турбокомпрессора и система антилага, которая адаптируется под стиль вождения. В трансмиссии Corvette ZR1 используется модернизированный восьмиступенчатый «робот». Из динамических характеристик известна расчетная «максималка» — больше 350 километров в час.

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Полноценная премьера модели состоится в следующем году, пока же разработчики поделились официальным фотографиями Corvette ZR1 и озвучили основные технические характеристики — но без динамических показателей. Главное, что нужно знать: двигатель V8 5.5 нового «Корвета» выдает 1079 лошадиных сил и 1121 Нм крутящего момента. В компании утверждают, что это самая мощная «восьмерка», когда-либо выпущенная автопроизводителем в США.

© Chevrolet

© Chevrolet

© Chevrolet

© Chevrolet

© Chevrolet

© Chevrolet

© Chevrolet

За основу взяли атмосферный агрегат LT6, в свое время спроектированный для Corvette Z06. Его в значительной степени модернизировали, в том числе снабдили двумя турбокомпрессорами типа mono-scroll на шариковых подшипниках, переработали головки блоков цилиндров, изменили валы и систему впуска, уменьшили степень сжатия. Восьмиступенчатый «робот» получил упрочненные шестерни (каждая прошла через так называемый шотпининг, дробеструйную обработку), новую главную пару и улучшенную систему смазки.

Предполагается, что Corvette ZR1 может «выехать» из 350 километров в час и преодолеть дрэговые четверть мили (402 метра) менее чем за 10 секунд. В ходе тестов на Нюрбургринге суперкар удалось разогнать до 320 километров в час.

Есть у новинки любопытная особенность — разделенное карбоновой вставкой заднее стекло. Примечательно оно тем, что двухсекционную конструкцию не использовали на Corvette с 60-х годов прошлого века. Кроме этого, ZR1 получил увеличенный передний сплиттер и массивное антикрыло (на максимальной скорости обвес генерирует больше полутонны прижимного усилия), а в подвеске применены перекалиброванные амортизаторы и более жесткие пружины. Тормозные диски у суперкара карбон-керамические, диаметром 400 миллиметров.

Запуск Corvette ZR1 запланирован на 2025 год, тогда же объявят цены. Известно, что модель будет доступна в версиях с обычной крышей и откидным верхом.