АвтоВАЗ проведет большую модернизацию производства

Во время отпуска АвтоВАЗ модернизирует цеха под выпуск новых моделей. В течение единого корпоративного отпуска, который начнётся 29 июля, а закончится 18 августа, на всех предприятиях автогиганта пройдут работы по модернизации, ремонту и обслуживанию оборудования. В общей сложности, как отмечает пресс-служба компании, запланировано более 10 тысяч работ.

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Цех сварки Lada Vesta обновят для выпуска «Ауры», то есть удлинённой «Весты». А для семейства Iskra требуется модернизация сварочного и сборочного комплексов, включая стенды испытания готовых автомобилей.

На линии, где делают внедорожни Lada Niva обоих поколений, готовится реновация складов автокомпонентов, обновление линии сборки двигателей, а также ремонтные работы на производстве чугунного литья.

Отдельным пунктом идёт профилактика систем вентиляции и кондиционирования производственных корпусов. Кроме того, в планируется ремонт гардеробов, душевых, санузлов и других мест общего пользования.

На автозаводе «Лада Ижевск», где выпускают Lada Largus, запланирована модернизация камеры окраски кузовов. На предприятии «ВИС-Авто» готовится запуск окрасочного комплекса.