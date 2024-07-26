Thornley Kelham показала стильный рестомод на базе Porsche 911

Знаю, знаю, это очередной рестомод 911. Но вы всё равно зашли в статью, поэтому, вероятно, считаете, что этот автомобиль от Thornley Kelham достоин вашего внимания.

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В отличие от калифорнийской компании Singer, которая берёт за основу для рестомодов 911-е поколения 964 начала 1990-х годов, британская Thornley Kelham использует более раннее поколение модели. В Thornley Kelham говорят, что выбрали более старый Porsche 911, потому что он легче.

Затем кузов делают шире, что позволяет адаптировать его к увеличившейся на 112 мм колее спереди и на 214 мм сзади, двери и капот спереди изготавливают из алюминия, а затем добавляются карбоновые бамперы и карбоновый задний спойлер типа «утиный хвост».

В салоне своё место заняли карбоновые ковши Recaro, рулевое колесо Momo Prototipo, облегченная систему климат-контроля и набор приборов, которые выглядят так же, как оригинальные приборы Porsche, но переработаны для работы с новой электрической системой.

Оппозитный шестицилиндровый двигатель эпохи 993 форсирован до 3,8 литра и модифицирован другими головками цилиндров, коваными поршнями Mahle, которые обеспечивают сжатие 11,8:1, специальными кулачками и индивидуальными корпусами дроссельных заслонок. В итоге двигатель может раскручиваться до 8000 об/мин и выдает 385 л. с. и 393 Нм.

За дополнительную плату можно получить 24-клапанный 4,0-литровый двигатель, который выдает 400 л. с. или другой 3,8-литровый мотор, способный раскручиваться до 10 000 об/мин. В любом случае привод будет задним через шестиступенчатую механическую коробку передач.

Другие особенности включают адаптивные амортизаторы, сделанные на заказ передние поперечные рычаги, основанные на нижних рычагах современного 911 GT3, койловеры JRZ, пружины Eibach и регулируемые стабилизаторы поперечной устойчивости. Клиенты смогут заказать углеродно-керамические тормоза и резину Michelin Cup 2.

Thornley Kelham собирается сделать всего 25 экземпляров RS 911. Стоимость такого рестомода начинается с отметки $750 000 (почти 64 млн рублей).