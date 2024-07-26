Renault выпустит пикап на базе нового Duster

Renault намерена выпустить пикап на базе нового Duster. Компания хочет сделать очередную попытку освоения сегмента пикапов после неоднозначного Renault Alaskan, дебютировавшего в 2016 году.

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Новый автомобиль условно назовем Niagara - по имени концепта, представленного в конце прошлого года. Если Alaskan был копией Nissan Navara, то базой для Niagara станет Duster третьего поколения, который базируется на платформе CMF-B. Таким образом, коренным отличием Alaskan и Niagara станет отсутствие у планируемой новинки рамной конструкции. С этой точки зрения Niagara окажется ближе к грузовичку Renault Duster Oroch грузоподъемностью полтонны.

Однако, если Duster Oroch был полукустарным продуктом, разработанным в Южной Америке и с прицелом именно на этот рынок, то Niagara может стать глобальным решением на рынке авто.

"Мы по-прежнему внимательно относимся к европейскому рынку, где спрос на пикапы развивается", - цитирует представителя Renault сайт Motorsactu.



Но есть небольшое уточнение: европейская экспансия будет, но в случае успеха на развивающихся рынках.

Renault Niagara будет крупнее Duster Oroch - длина кузова составит примерно 4,8 метра. Это позволяет рассчитывать на двухрядную кабину с приемлемым пространством для водителя и пассажиров.

"Мы хотели предложить просторный и универсальный автомобиль, способный подойти как для профессионального, так и для семейного использования", - объясняет философию пикапа инженер проекта.



Дизайн Niagara будет коренным образом отличаться от исходника в лице Duster. Собственно, это продемонстрировали на примере концепта.

Дебют серийной версии концепта Renault Niagara запланирован на конец 2025 года.

Тем временем, в Южной Корее компания Renault запустила продажи нового Grand Koleos, который является близнецом китайского Geely Monjaro.