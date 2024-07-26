В России увеличились сроки поставки автозапчастей

Возникли проблемы с поставкой запчастей в Россию. По словам эксперта, это результат ужесточения санкций, когда стало в разы сложнее проводить международные расчёты. Что, в свою очередь, отражается на сроках поставки комплектующих.

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Раньше клиентов часто выручала экспресс-доставка, с помощью которой можно было оперативно привезти недостающую для ремонта по ОСАГО деталь, когда сроки исправления поломки установлены законодательно в пределах 30 дней. Этой услугой пользовались и просто с целью оперативности доставки, при том, что услуга было дорогой. Но в настоящий момент экспресс-доставки нет, потому что невозможно провести платежи.

Эксперт уточнил, что в последние пару месяцев с Китаем стали появляться отдельные каналы для расчетов через конкретные банки. Также налаживаются разные схемы сотрудничества с Турцией, например, по использованию платежей в криптовалютах.

Ранее автоэксперт Руслан Тазеев рассказал, что на российском авторынке есть китайские бренды, с запчастями на которые нет проблем, и объяснил почему. К ним можно отнести массовые бренды, например, Haval, Cherry и Geely, а также некоторые модели, например, Haval Jolion, Chery Tiggo 7 Pro и Pro Max, Geely Coolray. На них всегда есть кузовные запчасти, оптика и стёкла, расходники на техническое обслуживание.