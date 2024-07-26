Завод штампованных колесных дисков в Тольятти существенно расширили

В Тольятти была запущена новая линия «Завода стальных колес» (ЗСК). Так, мощности предприятия увеличились более чем двукратно, передает портал «Дром».

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Теперь завод может производить 3,5 млн дисков в год. Для сравнения: ранее производили до 1,5 млн дисков. Инвестиции в проект оцениваются в более чем 500 млн рублей. Свыше 330 млн были предоставлены Фондом развития промышленности под 3% годовых.

Сейчас ЗСК способен делать диски диаметром 13-19 дюймов, хотя ранее выпускались диски посадочным диаметром 13-16 дюймов. ЗСК производит диски для легковых и легких коммерческих автомобилей.

В настоящее время предприятие занимает 35% вторичного рынка штампованных колесных дисков. Доля будет увеличена до 50% благодаря инвестпроекту. В 2023-м ЗСК выпустил 1,450 млн колесных дисков, в течение 2024-го планируют нарастить производство до 1,800-1,850 млн штук.

Ранее Национальное агентство промышленной информации (НАПИ) сообщило, что в апреле 2024 года по сравнению с мартом средняя цена на летние шины непремиального сегмента для легковых автомобилей снизилась на 4,6%.