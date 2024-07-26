Обновленный Audi Q7 добрался до России

В Россию привезли рестайлинговый Audi Q7. Внедорожник в дизельной модификации 45 TDI с трехлитровой «шестеркой», развивающей 231 лошадиную силу и 500 Нм крутящего момента, появился в наличии в Москве. Стоимость, указанная в объявлении на Auto.ru, — 12 950 000 рублей. Однако есть нюанс: продавец отмечает, что утилизационный сбор в цену не включен.

© Motor.ru

У московского продавца в наличии есть два Audi Q7 — в сером и черном цвете экстерьера. Оба оборудованы шестицилиндровым «дизелем» на 231 лошадиную силу — самым налоговыгодным мотором в гамме внедорожника. Следующий двигатель, заправляемый «тяжелым» топливом, выдает уже 286 сил в версии 50 TDI.

© Audi

© Audi

Пару 231-сильному мотору составляет восьмидиапазонный автомат. С места до 100 километров в час такой Q7 разгоняется за 7,1 секунды, расходуя в смешанном цикле восемь литров на 100 километров пути.

Audi Q7 обновился в январе нынешнего года. Он получил другое оформление передка и кормы, настраиваемую оптику с возможностью выбора одной из четырех «световых подписей», а также новые варианты декора и колес. Моторная гамма осталась без изменений.

На этой неделе в России появился в продаже новейший Chery iCar 03. Кроссовер, возможно, появится у нас официально, но пока это «серый» импорт: за 2,6 миллиона рублей можно заказать 03, которому положен один электромотор на 184 силы.