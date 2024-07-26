Stellantis закроет неприбыльные автомобильные бренды

Автомобильный производитель Stellantis намерен закрыть автомобильные бренды, которые не приносят прибыли. Об этом сообщает Reuters.

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Stellantis объединила под своим началом 14 автомобильных брендов, среди них - Citroën, Fiat, Opel, Vauxhall, Peugeot, Abarth, Ram, Dodge, Chrysler, Jeep, Lancia, DS Automobiles, Alfa Romeo и Maserati.

«Если они не приносят прибыль, мы закроем их. Мы не можем позволить себе иметь бренды, которые не приносят прибыль», - заявил генеральный директор Stellantis Карлос Таварес.



По словам экспертов отрасли, Stellantis может попытаться продать Maserati и прекратить производство Lancia или DS. Однако подтверждения этому пока нет.

Ранее автопроизводитель Stellantis заявил о приобретении акций аргентинской компании 360 Energy Solar, специализирующейся на солнечной энергетике. Компания намерена развивать дополнительные солнечные электростанции, внедрять крупные системы хранения солнечной энергии и осуществлять производство водородной энергии.