ГИБДД проводит тотальные проверки водителей по всей стране

Региональные управления ГАИ объявили о сплошных и тотальных проверках с 26 по 28 июля включительно, сообщают «Известия».

Профилактические и «сплошные» проверки проводятся регулярно с целью выявления водителей в состоянии алкогольного опьянения любой степени.

Заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан призвал всех участников дорожного движения не быть равнодушными и оперативно сообщать в полицию о правонарушителях на дороге, особенно тех, кто сел за руль в нетрезвом состоянии.

В ГАИ напоминают водителям о необходимости быть внимательными, ответственными и не садиться за руль после употребления алкоголя.