Новый Porsche Cayenne показался на первых фото

Компания Porsche официально подтвердила, что грядущий полностью электрический Cayenne четвёртого поколения будет продаваться наравне с кроссовером нынешнего третьего поколения, жизненный цикл которого продлён на следующее десятилетие.

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Ранее на этой неделе мы уже рассказывали о том, что компания Porsche пессимизировала свои электромобильные планы и продлила жизненный цикл ключевых «углеводородных» моделей — Cayenne и Panamera. К такому решению руководство Porsche подтолкнули начавшееся в прошлом году глобальное замедление спроса на электромобили и резкое падение продаж электрического семейства Porsche Taycan: по данным самой компании, в первой половине этого года, спрос на него сократился на 51% (по сравнению с продажами в январе-июне 2023 года) до 8838 шт.

Пять лет назад Porsche взяла на себя обязательство сделать так, чтобы к 2030 году 80% объёма её продаж составляли электромобили — 20% оставляли семейству Porsche 911, которое сохранит двигатели внутреннего сгорания, причём они будут адаптированы к синтетическому углерод-нейтральному топливу.

Теперь же компания утверждает, что в теории может достичь желанной 80% доли электромобилей, но исполнение этого желания зависит от реального спроса на ключевых рынках, то есть, скорее всего, никаких 80% к 2030 году не будет. Понимая это, компания Porsche приняла решение продолжить развивать силовые установки на базе бензинового мотора V8, что ставятся на топовые версии Cayenne и Panamera, чтобы предлагать их и после 2030 года.

Нынешний Cayenne третьего поколения дебютировал в 2017 году и на данный момент является самой продаваемой моделью Porsche: с января по июнь этого года реализовано 54 587 шт. (+16% по сравнению с АППГ). В прошлом году «третий» Cayenne пережил масштабный рестайлинг, в ходе которого получил практически полностью новый салон. Впереди у кроссовера третьего поколения будет, как минимум, ещё одна большая техническая модернизация, и, вероятно, ещё один рестайлинг, раз уж бензиновому Cayenne суждено жить после 2030 года.

В свою очередь Cayenne четвёртого поколения будет полностью электрическим, в его основу ляжет модульная платформа PPE (Premium Platform Electric) с 800-вольтовой электрической архитектурой — первым носителем этой платформы стал кроссовер Porsche Macan второго поколения. В свежем пресс-релизе Porsche не сказано, когда именно состоится премьера «четвёртого» поколения, но есть косвенное указание на середину текущего десятилетия, то есть премьеру можно ожидать уже в 2025 году.

По данным немецкого журнала auto motor und sport , в продаже «четвёртый» Cayenne появится в 2026 году, а в 2028-м гамму Porsche пополнит ещё более крупный трёхрядный электрический кроссовер, коммерческое имя которого пока засекречено, внутри компании он известен как проект К1. Porsche К1, а также полностью электрическая Panamera четвёртого поколения и Taycan второго поколения получат новую модульную платформу SSP Sport, которая пока находится в разработке.

Опубликованные пресс-службой Porsche фотографии закамуфлированных прототипов Cayenne четвёртого поколения, которые сейчас проходят испытания на дорогах общего пользования, дают мало информации о внешности грядущей новинки — ясно только, что пропорции кроссовера принципиально не изменятся, ждать революции в дизайне не стоит, разница между «углеводородным» Cayenne и электрическим будет примерно такой же, как между «углеводородным» Macan и электрическим. «Углеводородный» Macan, напомним, недавно ушёл из Европы вместе с семейством среднемоторных спорткаров Porsche 718 из-за несоответствия новым правилам кибербезопасности, но выпуск этих моделей для других рынков пока продолжается. Новое поколение Porsche 718 появится в продаже в следующем году и будет полностью электрическим.