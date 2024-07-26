Блогеры выяснили, кто быстрее, Bugatti Chiron Super Sport или Rimac Nevera. Заезды прошли на взлетной полосе Космического центра Кеннеди в США. За рулем обеих машин сидели заводские тест-пилоты Rimac и Bugatti. Гиперкарам предстояло разогнаться до 250 миль в час (402,3 км/ч), попутно зафиксировав результат в промежуточных дисциплинах.

Авторы YouTube-канала The Hamilton Collection поставили точку в извечном споре поклонников топливных и электрических гиперкаров, пишет сайт 110km.ru. Чтобы наконец выяснить, кто же из них быстрее, блогеры устроили гонку Bugatti Chiron Super Sport против Rimac Nevera. За руль автомобилей посадили профессиональных пилотов. Управлять «Широном» доверили двукратному победителю «24 часов Нюрбургринга» и тест-пилоту Bugattti US Джейми Морроу, Nevera — обладателю более 20 различных рекордов на ускорение и заводскому пилоту Rimac Горану Дрндаку.

Обе машины были в стандартной спецификации, так что тут никаких сюрпризов. В движение Chiron Super Sport приводит квадротурбомотор W16 8.0 с отдачей 1600 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента. Семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями, в котором скорректированы передаточные числа, позволяет разгоняться до ста за 2,4 секунды, до 300 километров в час — за 12,1. Предельная скорость «Суперспорта» — 440 километров в час.

В свою очередь Rimac Nevera оснащен четырьмя электромоторами, их комбинированная отдача — 1914 лошадиных сил и 2360 Нм крутящего момента. Блок батарей емкостью 120 киловатт-часов интегрирован в структуру углепластикового монокока. По паспорту Nevera разгоняется с места до ста за 1,97 секунды, до 300 километров в час — за 9,3 секунды. Максималка — 415 километров в час.