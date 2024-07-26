В России выберут лучшие внедорожники

Вручение премии «Внедорожник года» состоится 19 сентября 2024 года. «Внедорожник года» — это ежегодная национальная премия, вот уже больше полутора десятков лет, став одним из главных событий индустрии. Её вручает журнал «Клуб 4х4», посвящённый кроссоверам, внедорожникам и пикап.

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Лучшие внедорожники будут выбирать из десяти номинаций, чем займутся члены сразу двух независисмых друг от друга жюри — экспертного и большого (народное жюри).

Такое разделение позволяет не только дать объективную экспертную оценку игрокам российского рынка, но также изучить предпочтения российских автомобилистов.

Между тем, в России замечен первый внедорожник Tank 700. Как предполагает редакция Quto, заметившая машину на одной из столичных парковок, флагман привезён для дальнейшей сертификации.