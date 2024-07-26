Ford теряет на отзывных кампаниях по 25 миллионов долларов в день

Ford тратит на сервисные акции по 25 миллионов долларов в день. Американскому производителю пришлось объявить так много отзывов за последнее время, что они стали серьезно бить по его карману. Во втором квартале 2024 года расходы на кампании по исправлению заводских дефектов составили 2,3 миллиарда долларов — на 800 миллионов больше, чем за январь-апрель. По данным Национальной администрации безопасности дорожного движения США, в этом году Ford инициировал 37 акций, отозвав в общей сложности более 3,5 миллиона машин.

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Из-за сервисных акций и гарантийных обязательств чистая прибыль Ford во втором квартале уменьшилась на 4,7 процента — с 1,92 миллиарда долларов в 2023 году до 1,83 в 2024-м.

Рост расходов в компании объясняют цепочкой отзывов автомобилей, собранных в 2021 году и ранее. Тогда пандемия коронавируса ударила по цепочкам поставок комплектующих, и автозаводы закрывались по указу властей.

Между тем Ford усиленно работает над повышенным качества автомобилей, заверяет его гендиректор Джим Фарли. Доходит даже до задержки поставок уже готовых машин для более тщательной проверки. Такой подход выливается в дополнительные расходы, но в долгосрочной перспективе окажется выгодным, уверен Фарли.

И стратегия Фарли действительно приносит плоды: согласно исследованиям агентства J.D. Power, Ford поднялся на 14 позиций по качеству — с 23 места, которое занимал в начале года, на девятое.

К контролю качества недавно привлекли искусственный интеллект. Ford начал использовать систему Vision на основе платформы Maximo от IBM, которая способна замечать самые разные огрехи на конвейере — от кривизны кузовных панелей до отсутствия шильдиков. Он уже доказал свою эффективность, и Ford рассчитывает, что благодаря ИИ перестанет быть рекордсменом по отзывам.