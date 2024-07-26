Производитель смартфонов Meizu представит свой первый авто в конце 2024 года

Китайский производитель смартфонов Meizu в конце этого года планирует представить свой первый автомобиль. Об этом сообщает carnewschina.com. Выпуском машин займется компания Geely.

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Отмечается, что дизайн автомобиля Meizu уже утвержден. Это будет кроссовер с низким силуэтом и большой панорамной крышей. О технических данных машины пока ничего неизвестно.

В январе 2024 года Meizu создала сообщество DreamCar MX — интерактивную коммуникационную платформу для поклонников бренда. В ней можно обмениваться идеями, а также участвовать в процессе проектирования и разработки автомобилей. Это поможет компании понять потребности пользователей и удовлетворить их.

В сообществе участники могут совместно создавать и обсуждать детали персонализации автомобилей, а также демонстрировать свои собственные творческие способности и идеи.