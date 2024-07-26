На автозаводе УАЗ отремонтировали крыши, дороги и санузлы

На Ульяновском заводе продолжается большая модернизация. Как стало известно редакции Quto, уже завершён ремонт кровли компрессорных станций, лонжеронного корпуса и бывшего деревообрабатывающем цехе — это 3000 квадратных метров покрытия. Дальше работы будут вестись на других зданиях.

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Не менее активно ремонтируются санузлы, внутризаводские дороги и окна: так, в начале августа сотрудники должны заменить 260 квадратных метров оконных блоков. Эта программа началась ещё прошлым летом.

Восстановлена кирпичная кладка стен зданий, проведен ремонт фасада шахты возле кузнечного цеха №1, плюс заменены несколько дверных блоков. А в дирекции по экономике и финансам отремонтированы полы.

С того момента, как предприятие возглавил «производственник» Алексей Спирин, на предприятии постоянно ведутся самые разнообразные работы. Например, недавно между участками сварки кузовов «Пикапов» и «Буханок» смонтировали ограждение.