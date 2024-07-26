Carlex G-Vintage: «гелик» в стиле эпохи диско, форсированный до 805 л.с.

Тюнинг-ателье Carlex Design из польского города Чеховице-Дзедзице анонсировало проект G-Vintage на базе актуального внедорожника Mercedes-Benz G-класса. G-Vintage — это своеобразный ретромод, воспевающий эстетику 1970-х, но при этом техническая начинка у него — самая современная.

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Компанию Carlex Design основали 2008 году Дамиан Скотницкий и его жена Роксана, сначала это было небольшое семейное предприятие по индпошиву автомобильных интерьеров, но постепенно оно превратилось в полноценное тюнинг-ателье с богатым портфолио: автомобили здесь сегодня получают не только новый дизайн, но и доработанную техническую начинку. Тем не менее индпошив салонов остаётся коньком компании, причём сфера деятельности Carlex Design в этом плане расширилась на самолёты и яхты.

Carlex Design использует для отделки салонов тиснёную и искусственно состаренную кожу Himalaya, у которой есть много разновидностей по текстуре и фактуре. Особо взыскательным заказчикам Carlex Design предлагает кожу с инкрустацией алмазной пылью и драгоценными металлами. В сочетании с ценными породами дерева и ювелирной отделкой любых поверхностей такая кожа превращает салон автомобиля в настоящий дворец на грани и за гранью китча. В 2021 году Carlex Design, помнится, анонсировала китчевый рестомод на базе купе Jaguar XJC из середины 1970-х годов, но мы так и не увидели этот проект во плоти — только на рендерах.

Проект G-Vintage тоже пока существует только на рендерах, но в данном случае мы не сомневаемся, что Carlex Design воплотит его в коже, дереве и металле, потому что в её портфолио уже есть живые «гелики» прошлых поколений с винтажной отделкой и другие штучные тематические вариации на базе той же модели (например, в яхтенном стиле и в стиле стимпанк). В свою очередь G-Vintage задуман как мелкосерийный и довольно

сбалансированный с эстетической точки зрения проект, который может приглянуться довольно широкому кругу клиентов со всего мира, а не только любителями хардкорной восточноевропейской экзотики.

G-Vintage сделан на базе последнего рестайлингового Mercedes-Benz G-класса, справившего мировую премьеру минувшей весной, но какая именно модификация взята за основу, не уточняется — скорее всего, это топовый Mercedes-AMG G 63, на котором 4,0-литровый бензиновый битурбомотор V8 выдаёт 585 л.с. и 850 Нм. Стоковый Mercedes-AMG G 63 с опциональным пакетом AMG Performance разгоняется до 100 км/ч за 4,3 с, максимальная скорость — 240 км/ч. G-Vintage обещает куда более впечатляющие характеристики: отдача двигателя составит 805 л.с. и 1020 л.с., а максимальная скорость увеличится до 260 км/ч.

Впрочем, главное в проекте G-Vintage — не технические характеристики, а стиль: яркая двухтоновая окраска, новые 20-дюймовые колёса с хромированными колпаками и белыми ободками на шинах, новые зауженные хромированные бамперы со старомодными клыками и хромированные «дворники». Хром также есть на дверных ручках, корпусах зеркал, молдингах, оконных рамках и даже на крыше, а капот украшен классической торчащей хромированной трёхлучевой звездой Mercedes-Benz на тонкой ножке. Салон, разумеется, полностью перешит, а багажник отделан натуральным деревом — конкретная цветовая палитра выбирается заказчиком.

Сколько стоит G-Vintage, компания Carlex Design не сообщает, но, полагаем, что с учётом большого объема работ по кузову и доработанной техники, речь вполне может идти о семизначной сумме в евро.