Porsche 928 превратили в стильное серф-такси
В Польше построили серферский Porsche 928. Инициатором проекта стал Тадеуш Эльвард, основатель серф-фестиваля Hel Riders, а помогали ему дизайн-студия Lange & Lange и Томаш Станишевский, который выступал в нынешнем Dakar Classic на собственноручно модернизированном Porsche 924. О машине Эльварда написала даже Porsche, но без каких бы то ни было подробностей.
Польский энтузиаст Тадеуш Эльвард создал, пожалуй, одну из самых необычных версий Porsche 928. Этот восьмицилиндровый спорткар всё чаще мелькает в новостях, становясь основой то для рестомодов вроде 928 by Nardone Automotive, то для экстравагантных проектов в духе Nebula 928. Но поскольку Тадеуш поклонник не только винтажных Porsche, но ещё и серфинга, то в его прочтении 928-й превратился во что-то среднее между внедорожником, багги и серф-такси.
Задачей было построить машину, которая способна доставить пассажиров поближе к воде. Для этого пришлось привлечь местные таланты. Например, за дизайн отвечала польская студия Lange & Lange, а за техническую часть — участник Dakar Classic Томаш Станишевский. Именно благодаря ему на свет появился серферский Porsche 928 со звучным именем Surfari. Что именно было сделано по части подвески, трансмиссии и прочего, неизвестно. Но, похоже, спорткар сохранил оригинальный двигатель V8 5.4, который на стоковых машинах развивал 350 лошадиных сил.
Раз уж был упомянут рестомод Nardone Automotive, то ему тоже оставили безнаддувный двигатель, но с отдачей больше 400 сил. Купе оснастили шестиступенчатой «механикой», дифференциалом повышенного трения в задней оси и электронноуправляемыми амортизаторами — по задумке, всё это должно повысить комфорт и улучшить ездовые характеристики. В салоне появится новая панель приборов и мультимедийная система PCCM. Для отделки использовали алькантару и кожу от туринской фабрики Foglizzo, среди клиентов которой числятся Pagani и Carrozzeria Touring Superleggera.