Porsche 928 превратили в стильное серф-такси

В Польше построили серферский Porsche 928. Инициатором проекта стал Тадеуш Эльвард, основатель серф-фестиваля Hel Riders, а помогали ему дизайн-студия Lange & Lange и Томаш Станишевский, который выступал в нынешнем Dakar Classic на собственноручно модернизированном Porsche 924. О машине Эльварда написала даже Porsche, но без каких бы то ни было подробностей.

© Motor.ru

Польский энтузиаст Тадеуш Эльвард создал, пожалуй, одну из самых необычных версий Porsche 928. Этот восьмицилиндровый спорткар всё чаще мелькает в новостях, становясь основой то для рестомодов вроде 928 by Nardone Automotive, то для экстравагантных проектов в духе Nebula 928. Но поскольку Тадеуш поклонник не только винтажных Porsche, но ещё и серфинга, то в его прочтении 928-й превратился во что-то среднее между внедорожником, багги и серф-такси.

© Porsche

© Porsche

© Porsche

© Porsche

© Porsche

Задачей было построить машину, которая способна доставить пассажиров поближе к воде. Для этого пришлось привлечь местные таланты. Например, за дизайн отвечала польская студия Lange & Lange, а за техническую часть — участник Dakar Classic Томаш Станишевский. Именно благодаря ему на свет появился серферский Porsche 928 со звучным именем Surfari. Что именно было сделано по части подвески, трансмиссии и прочего, неизвестно. Но, похоже, спорткар сохранил оригинальный двигатель V8 5.4, который на стоковых машинах развивал 350 лошадиных сил.

© Porsche

Раз уж был упомянут рестомод Nardone Automotive, то ему тоже оставили безнаддувный двигатель, но с отдачей больше 400 сил. Купе оснастили шестиступенчатой «механикой», дифференциалом повышенного трения в задней оси и электронноуправляемыми амортизаторами — по задумке, всё это должно повысить комфорт и улучшить ездовые характеристики. В салоне появится новая панель приборов и мультимедийная система PCCM. Для отделки использовали алькантару и кожу от туринской фабрики Foglizzo, среди клиентов которой числятся Pagani и Carrozzeria Touring Superleggera.