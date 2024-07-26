Очередной рост ключевой ставки снизит продажи автомобилей в кредит

Центробанк впервые с декабря прошлого года на сегодняшнем заседании принял решение о повышении ключевой ставки - с 16% до 18%. Это напрямую скажется на стоимости автокредитов, которые остаются одним из основных драйверов российского авторынка.

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По словам руководителя дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгения Житнухина, вследствие повышения ключевой ставки стоимость кредитов станет менее выгодной для потребителей, поэтому многие автомобилисты поспешили заключить сделки заранее.

Как рассказал "РГ" заместитель генерального директора АГ "Авилон" по продажам новых автомобилей, официальные франшизы Ренат Тюктеев, ключевая ставка ЦБ является одним из триггеров, влияющих на продажи новых автомобилей. Ее повышение усложнит работу с кредитными сделками, где доля в китайских марках достигает 80%, усугубит расходы дилеров на стоки выкупленных автомобилей. При таком сценарии рынок не будет расти.

"Вторым ударом по кредитным сделкам можно считать ужесточение требований к заемщикам. На данном фоне автомобили, безусловно, продолжат дорожать, основной период роста - осень этого года, в среднем цены вырастут на 200 тыс. рублей", - комментирует Ренат Тюктеев.



В свою очередь, генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич отмечает, что увеличение ключевой ставки может привести к росту стоимости автокредитов, что спровоцирует падение спроса на автомобили. Важную роль в таком случае сыграют маркетинговые кампании и автопроизводителей, и официальных автодилеров.

Согласно прогнозу генерального директора ГК "Автодом" Андрея Ольховского, при повышении ключевой ставки до 18% и отсутствии дополнительного финансирования льготных программ автокредитования в 2024 году может быть продано 1,1 млн новых машин, что на 6% больше по сравнению с прошлым годом.