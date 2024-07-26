Stellantis готов избавиться от брендов, не приносящих прибыль

Концерн, образованный в 2021 году в результате слияния Fiat Chrysler Automobiles (FCA) с Groupe PSA, содержит под своей крышей 14 марок. Это Citroën, Fiat, Opel, Vauxhall, Peugeot, Abarth, Ram, Dodge, Chrysler, Jeep, Lancia, DS Automobiles, Alfa Romeo и Maserati. Три года назад корпорация обещала инвестировать во все, но теперь ее руководство не уверено в этой стратегии: по словам гендиректора Stellantis Карлоса Тавареса, от нерентабельных марок пора избавиться.

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Таварес отметил, что Stellantis уже не может позволить себе содержать бренды, которые не приносят прибыли.

Какие именно марки могут попасть под нож, пока неясно. Вероятно, таким крупным наименованиям как Fiat, Opel/Vauxhall, Peugeot, Citroën, Jeep и Ram исчезновение не грозит. То же касается Alfa Romeo, которую Таварес недавно назвал «величайшей жемчужиной» концерна. Остальные же в той или иной степени в зоне риска.

По данным инсайдеров, Stellantis может попытаться продать Maserati и закрыть Lancia или DS. Последний также был в кандидатах на продажу китайцам: весной сообщалось, что некий партнер Stellantis из КНР предложил купить один из французских брендов, которых у корпорации всего три — Citroën, Peugeot и DS. Тогда же Таварес признался, что предложения сократить количество марок поступают постоянно.

Также в опасности Dodge и Chrysler. Особенно учитывая, что линейка последнего после прощания с седаном 300С сейчас представлена только одной моделью — стареющим минивэном Pacifica. Кроме того, слухи о ликвидации Chrysler ходят не первый год.