В Белоруссии вводят новую форму ГАИ, так как это «лицо МВД»

Министру МВД Белоруссии Ивану Кубракову показали новую форму инспекторов ДПС.

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«Мы заняты разработкой нового форменного обмундирования для сотрудников Госавтоинспекции, которые несут службу и днем, и ночью. Новая форма будет более современная и комфортная», — отмечал Иван Кубраков, выступая перед подчинёнными 28 августа 2023 года.



Новый вариант получился стильным: у летнего варианта формы будут тёмно-синие рубашки, украшённые кислотно-жёлтыми вставками, аналогичные вставки, дополненные белым светоотражающим узором, имеются на форменных брюках. Довершает образ бейсболка.

В белорусском МВД лишь отметили факт показа нового обмундирования, но не стали уточнять, как этот вариант служебной одежды оценил министр. Но отметим, что глава ведосмства считает ГАИ лицом МВД, а потому считает, что инспекторы должны быть одеты совеременнно.

Между тем, в Белоруссии снизились цены на кроссовер Nissan X-Trail. Машину 2023 года выпуска сейчас можно приобрести за 109 900 белорусских рублей (это 3 050 000 российских). За такую сумму доступна гибридная модификация.