В Белоруссии вводят новую форму ГАИ, так как это «лицо МВД»
Министру МВД Белоруссии Ивану Кубракову показали новую форму инспекторов ДПС.
«Мы заняты разработкой нового форменного обмундирования для сотрудников Госавтоинспекции, которые несут службу и днем, и ночью. Новая форма будет более современная и комфортная», — отмечал Иван Кубраков, выступая перед подчинёнными 28 августа 2023 года.
Новый вариант получился стильным: у летнего варианта формы будут тёмно-синие рубашки, украшённые кислотно-жёлтыми вставками, аналогичные вставки, дополненные белым светоотражающим узором, имеются на форменных брюках. Довершает образ бейсболка.
В белорусском МВД лишь отметили факт показа нового обмундирования, но не стали уточнять, как этот вариант служебной одежды оценил министр. Но отметим, что глава ведосмства считает ГАИ лицом МВД, а потому считает, что инспекторы должны быть одеты совеременнно.
Между тем, в Белоруссии снизились цены на кроссовер Nissan X-Trail. Машину 2023 года выпуска сейчас можно приобрести за 109 900 белорусских рублей (это 3 050 000 российских). За такую сумму доступна гибридная модификация.