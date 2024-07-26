В России выросли цены на кроссоверы BMW и Audi

Представленные в крупных московских дилерских центрах автомобили немецких производителей BMW и Audi попадают на российский рынок по параллельному импорту.

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Так, полноприводный кроссовер BMW X1 с двухлитровым турбомотором мощностью 204 лошадиные силы весной стоил 6,5 миллиона руб. К началу лета его стоимость выросла примерно на 150 тысяч. В настоящий момент дилер продает модель за 7 миллионов рублей.

Полноприводный кроссовер Audi Q7 с трехлитровым дизельным двигателем, восьмиступенчатым «автоматом» и максимальной скоростью 241 километр в час за месяц подорожал незначительно — всего на 50 тысяч рублей. Теперь модель стоит 16,25 миллионы рублей.

Ранее стало известно, что популярные рамные внедорожники на вторичном рынке России не дешевеют. Эти автомобили популярны у российских автомобилистов из-за надёжности, хорошей шумоизоляции, прочности, большого хода подвески, проходимости в любых условиях. У официальных дилеров выбор таких машин не очень большой, но зато стоимость довольно высока. Поэтому автолюбителям стоит рассмотреть предложения на вторичном рынке.