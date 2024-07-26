Авторынок России незаметно покинули несколько автомобилей

Китайский автопроизводитель Changan в этом году простился сразу с тремя кроссоверами — CS35 Plus, СS55 и CS75 FL. CS35 Plus продавался в России с середины 2019 года.

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Переднеприводный автомобиль оснащался атмосферным бензиновым мотором мощностью 117 сил и двумя типами трансмиссий на выбор. Цена на момент ухода с рынка стартовала от двух миллионов.

Переднеприводный Changan CS55 с турбомотором мощностью 143 лошадиных сил также продавался с 2019 года. Changan CS75 FL был оснащён 1,8-литровым мотором мощностью 150 лошадиных сил и предлагался с передним и с полным приводом. А смену им пришли их обновлённые версии.

Россиянам стали доступны удлиненные Volkswagen Tiguan

Кроссовер GAC GS5 появился в России в 2020 году. Он был оснащён турбомотором 1.5 мощностью 137 лошадиных сил, предлагался с механической трансмиссией и «автоматом» Aisin, но только в переднеприводном варианте. При богатом оснащении и технических компонентов от ведущих мировых поставщиков, ажиотажного спроса у россиян не было. И относительно невысокая цена — от 2,2 миллиона рублей — не повлияла на его успешность. В конце весны 2024 года он ушёл с российского рынка.

Дизельный внедорожник Haval H9 ушёл ещё зимой, а сейчас на сайте нет и бензиновой модели. В России этот прочный и вместительный автомобиль продавался с 2015 года.se Новый H9 должен появится третьем квартале 2024 года.

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Дорестайлинговый Haval Jolion, производство которого стартовало в Тульской области в 2021 году, уже не найти в продаже, хотя на официальном сайте еще не удалены цены на него. Это была одна из любимых моделей россиян, которая уступала по продажам только Lada Granta и Vesta.

В 2024 году АвтоВАЗ отправил в «архив» две модификации Lada Granta — хетчбэк и универсал. Универсал Granta представлен только в модификации Cross. Стоит такая машина от 1,12 миллиона рублей. Хетчбэк и универсал вошли в семейство Granta после рестайлинга 2018 года. В модели обновилось примерно полторы сотни деталей. Одновременно с этим прекратила своё существование Kalina, у которой также были версии хетчбэк и универсал.

Пикап JAC T6 освободил место сразу трём новым моделям — T8, T8 Pro и Т9. Автомобиль, собранный в Казахстане, был оснащён 2,0-литровым мотором мощностью 177 лошадиных сил и механической трансмиссией.