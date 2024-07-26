Volvo отсрочит отказ от ДВС из-за слабых продаж электромобилей в США и Китае

Шведская компания Volvo Cars, принадлежащая китайскому холдингу Geely, вслед за другими западными автопроизводителями вынуждена пессимизировать свои электромобильные планы.

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«На одних электромобилях мы просто не выживем», — заявляют американские дилеры Volvo.



Весной 2021 года Volvo Cars объявила о своём намерении к 2030 году полностью отказаться от «углеводородных» моделей и превратиться в 100-процентного производителя электромобилей. Ещё летом прошлого года боссы Volvo подтверждали приверженность этой доктрине, однако жизнь, как это часто бывает, внесла свои коррективы: чётко обозначившееся во второй половине прошлого года глобальное замедление спроса на электромобили застало многих западных автопроизводителей врасплох, в том числе Volvo.

Согласно официальному отчёту Volvo, с января по июнь этого года она реализовала в мире 388 073 автомобиля (+14% по сравнению с АППГ), из них электромобили составили 90 760 шт. (+53%), plug-in гибриды — 82 908 шт. (+7%). В целом картина радужная, однако если присмотреться к детальной статистике по ключевыми для марки рынкам, то видно, что основным потребителем «электричек» Volvo является Европа: в первом полугодии 2024 их здесь продано 71 406 шт. (+80%), основным драйвером роста стал бодро стартовавший субкомпактный кроссовер Volvo EX30 — он сходу стал третьим по полярности новым электромобилем в Европе после Tesla Model Y и Tesla Model 3.

В Китае в первом полугодии 2024 продано только 2168 электромобилей Volvo (+20%), а в США и вовсе 1981 шт., что аж на 74% меньше продаж в январе-июне 2023 года. Эта цифра кажется особенно пугающей с учётом того факта, что в начале июня в США на заводе Volvo в Риджвилле (штат Южная Каролина) началось производство флагманского электрического кроссовера Volvo EX90 (показан на заглавном фото). Судя по всему, американские покупатели совершенно не спешат выстраиваться за ним в очередь.

В опубликованном на прошлой неделе финансовом отчёте Volvo EX90 за первое полугодие 2024 гендиректор компании Джим Роуэн аккуратно готовит публику к тому, что полностью отказаться от «углеводородных» моделей к 2030 году не удастся.

В сообщении говорится, что переход на электромобили не будет линейным, поскольку многие клиенты пока не готовы к покупке таких машин, особенно в регионах со слабо развитой зарядной инфраструктурой. В связи с этим Volvo нужен сбалансированный модельный ряд и компания продолжит развивать как электрические, так и «углеводородные» модели — plug-in гибридные и мягкогибридные.

В свою очередь издание Automotive News Europe со ссылкой на инсайдеров сообщает, что решение о продлении жизненного цикла гибридных моделей Volvo после 2030 года уже принято — во всяком случае, в привязке к США и другим рынкам, где динамика продаж «электричек» резко просела. Кроме того, Volvo всерьёз рассматривает возможность модернизации своей «углеводородной» платформы SPA1, которой в этом году исполнилось десять лет и на которой построены актуальные модели XC90, S90, V90, XC60, S60 и V60.

Дилеры Volvo из США, которых цитирует Automotive News Europe, откровенно говорят о том, что им не выжить на одних электромобилях, они буквально требуют у руководства шведской компании гарантий продолжения выпуска «углеводородных» моделей после 2030 года. Осталось лишь дождаться, когда об этом будет объявлено официально.