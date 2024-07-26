В России появился в продаже новый Lexus GX за 20 миллионов рублей

Премиальную модель на отечественном рынке оценили в 19,9 миллиона рублей. Согласно объявлениям на популярных классифайдах, третье поколение модели появилось у крупного отечественного дилера. Автомобиль, который в новой итерации еще больше ориентирован на бездорожье, отличается от предыдущего поколения угловатым дизайном кузова, а также конструкцией шасси.

© Lexus

Третье поколение Lexus GX построено на той же платформе, что и новые Lexus LX и Toyota Land Cruiser 300. В отличие от предыдущего поколения модели новый внедорожник получил многорычажную заднюю подвеску вместо жесткого моста. В то же время автомобиль сохранил привычную рамную конструкцию.

Вместо устаревшего V8 новый GX приводит в движение 34-литровый мотор, отдача которого составляет 354 лошадиные силы. Аналогичный двигатель устанавливают в Land Cruiser 300. Агрегат работает вместе с десятиступенчатым «автоматом» и системой постоянного полного привода с центральным дифференциалом. Кроме того, внедорожник отличается 33-дюймовыми внедорожными шинами (опция) и колесными дисками диаметром от 18 до 22 дюймов.

В начале января в Японии показали спецверсию Lexus GX, ориентированного на бездорожье. Внедорожник получил множества модификаций, улучшающих проходимость.