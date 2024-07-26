Россиянам стали доступны удлиненные Volkswagen Tiguan

Автомобиль оснащён 220-сильным двухлитровым бензиновым турбомотором, 7-ступенчатым преселективным «роботом», системой полного привода. Цена составляет 5 200 000 рублей, что намного дороже моделей китайских брендов аналогичного формата.

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В набор опций входят панорамная крыша, обогрев всех сидений, плюс кожаный салон. Продолжают список двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, камера кругового обзора, автопарковщик и много другое.

В третьем поколении облик модели стал более сдержанным, а главной «фишкой» Volkswagen Tiguan третьего поколения оказалась оптика во всю ширину кузова. Радиаторная решётка напоминает электрокары.

При этом кроссовер сохранил привычную линию остекления, традиционные дверные ручки и солидный клиренс, а по периметру кузова остаются практичные пластиковые накладки, уточняет RG.RU.

И продолжая тему вседорожников. В Узбекистане кроссовер Chevrolet Tracker подешевел до уровня Lada Granta: в стране начались настоящие ценовые войны между автопроизводителями.