Мотористы Renault покинут гоночную команду впервые с 1989 года

Мотористы Renault покинут Формулу-1 впервые с 1989 года
Руководитель коллектива Alpine F1 Бруно Фамен подтвердил журналистам перед Гран-при Бельгии: производство силовых установок для «Королевских гонок» прекратится в 2025 году. Следующий сезон станет последним для «формульных» моторов концерна Renault; двигатели под новый регламент 2026 года в Вири-Шатийоне разрабатывать не станут. Уход мотористов Renault — эпохальное событие, ведь агрегаты французской фирмы использовались разными командами более 35 лет.
Бруно Фамен заявил, что ресурсы от разработки силовой установки будут направлены на «новые технологии бренда», подразумевая Alpine. Речь идёт в том числе о развитии линейки дорожных машин. Команда Alpine F1 в «Королевских гонках» останется, но перейдёт на клиентские двигатели: ходят слухи об интересе французской марки к силовым установкам Mercedes.
У концерна Renault долгая и успешная история в Формуле-1. Французский коллектив первым перешёл на турбомоторы в 1977 году и доказал их перспективность, начав выигрывать гонки. В активе мотористов Renault дюжина кубков конструкторов; двигатели из Вири принесли титул чемпиона мира четырём пилотам, которые в совокупности побеждали в личном зачёте восемь раз.
Однако в новейшей истории Формулы-1 двигатели Renault не на ведущих ролях: контракт с французской маркой со скандалом не стали продлевать в Red Bull Racing, а заводской коллектив Renault/Alpine за последние десять лет выиграл только одну гонку (Гран-При Венгрии 2021 года).