Мотористы Renault покинут гоночную команду впервые с 1989 года

Руководитель коллектива Alpine F1 Бруно Фамен подтвердил журналистам перед Гран-при Бельгии: производство силовых установок для «Королевских гонок» прекратится в 2025 году. Следующий сезон станет последним для «формульных» моторов концерна Renault; двигатели под новый регламент 2026 года в Вири-Шатийоне разрабатывать не станут. Уход мотористов Renault — эпохальное событие, ведь агрегаты французской фирмы использовались разными командами более 35 лет.

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Бруно Фамен заявил, что ресурсы от разработки силовой установки будут направлены на «новые технологии бренда», подразумевая Alpine. Речь идёт в том числе о развитии линейки дорожных машин. Команда Alpine F1 в «Королевских гонках» останется, но перейдёт на клиентские двигатели: ходят слухи об интересе французской марки к силовым установкам Mercedes.

У концерна Renault долгая и успешная история в Формуле-1. Французский коллектив первым перешёл на турбомоторы в 1977 году и доказал их перспективность, начав выигрывать гонки. В активе мотористов Renault дюжина кубков конструкторов; двигатели из Вири принесли титул чемпиона мира четырём пилотам, которые в совокупности побеждали в личном зачёте восемь раз.

Однако в новейшей истории Формулы-1 двигатели Renault не на ведущих ролях: контракт с французской маркой со скандалом не стали продлевать в Red Bull Racing, а заводской коллектив Renault/Alpine за последние десять лет выиграл только одну гонку (Гран-При Венгрии 2021 года).