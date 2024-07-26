Технология Ford будет передавать полиции данные о скорости других автомобилей

Ford пытается запатентовать технологию, которая позволит автомобилям фиксировать превышение скорости у других транспортных средств и передавать эти данные в полицию. Об этом сообщает Motor Authority.

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По данным портала, заявка на патент под названием «Системы и методы обнаружения нарушений скоростного режима» появилась на сайте Ведомства по патентам и товарным знакам США 18 июля. При этом указывается, что Ford пытается запатентовать технологию еще с 12 января 2023 года.

В приложении к заявке говорится, что разработка позволит использовать автомобили для контроля скорости друг друга.

«Если одно транспортное средство обнаруживает, что скорость соседнего превышает установленное ограничение, он использует встроенные камеры, чтобы сфотографировать нарушение. Отчет, содержащий данные о скорости и изображения целевого автомобиля, затем может быть отправлен непосредственно полицейским или в подразделения придорожного мониторинга через интернет», — говорится в тексте.



В Ford считают, что данная технология позволит облегчить работу полицейских, которым больше не придется самостоятельно выявлять нарушения скоростного режима и отправляться в погоню. При этом остается неясно, как компания планирует обойти юридические вопросы, связанные с тем, что сейчас правоохранители должны лично зафиксировать нарушение, чтобы выписать штраф за превышение скорости.

Кроме того Ford пытается запатентовать «ночной режим вождения». Суть технологии заключается в автоматическом ограничении скорости движения автомобилей в темное время суток.