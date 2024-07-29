Тест-драйв Hongqi LS7: очередной «китайский Cullinan»?

За 40 миллионов рублей можно купить 23 кроссовера Москвич 3 или девять огромных полноразмерных Exeed VX, можно положить эту сумму в банк и больше не работать. Но одновременно за эти же деньги теперь можно заказать всего один автомобиль: самый большой китайский внедорожник Hongqi LS7. Или, если перевести это на русский, прямого конкурента Aurus Komendant из Поднебесной. LS7 — это огромный премиальный внедорожник, построенный компанией Hongqi — той самой, которая отвечает за бронированные лимузины Си Цзиньпина. И вот теперь к этой роскоши глав компартии может приблизится обычный смертный с 40 миллионами.

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По размеру машина сопоставима с удлиненными версиями Cadillac Escalade ESV, Lincoln Navigator L или Jeep Grand Wagoneer L. Под капотом — V8 4.0 на 360 лошадей и восьмиступенчатый автомат. До сотни эта громада едет за 9,1 секунды, расходуя больше 16 литров топлива на сотню. Впрочем, кроссовер LS7 должен конкурировать не с пролетарскими Кадиллаками, а с Rolls-Royce, а именно моделью Cullinan. По мнению его создателей, конечно. Сможет ли он это сделать? Поговорим об этом в новом обзоре, а заодно присмотримся к другим Хончи (или если вам угодно Хунци), включая Hongqi L5 — самую известную, «президентскую» машину Дядюшки Си. Вся внутренняя отделка этого лимузина выполнена вручную. Впрочем, смотрите сами.

Многим, конечно, ближе совсем другие кроссоверы, а тут обновился российский бестселлер Chery Tiggo 7 Pro Max — за прошлый год он вошел в топ-5 самых продаваемых автомобилей страны, сумев обогнать даже «народную» Lada Vesta. Рассказываем здесь, какие метаморфозы произошли с самым популярным Chery в России после рестайлинга.

А здесь рассказ «Мотора» про самую честную модель Geely, которая не пытается казаться тем, чем не является. Хотя Geely Okavango со своим не слишком изящным силуэтом не претендует на конкурсы красоты, это большой, функциональный и одновременно уютный, недорогой автомобиль. В общем, вариант, в которому стоит присмотреться — и мы его уже протестировали.