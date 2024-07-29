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Швеция выступила против повышения пошлин на китайские автомобили

Швеция выступила против повышения пошлин на китайские автомобили. Министр внешней торговли Юхан Форселл заявил журналистам, что «Швеция является ярым сторонником свободной торговли и открытых рынков». Чиновник дал понять: заградительные пошлины против Китая могут иметь негативные последствия для Швеции. Всё дело в том, что некоторые автомобили Volvo и Polestar выпускаются в Поднебесной и классифицируются, как автопром КНР.

Швеция выступила против повышения пошлин на китайские автомобили
© Motor.ru

Шведские журналисты полагают, что заградительные пошлины Евросоюза в текущей редакции разрушают стратегию Volvo в области электромобилей. «Никогда ещё карательные пошлины в надвигающейся торговой войне не были более сильными и несвоевременными», пишет издание Dagens Nyheter.

Краткосрочное будущее Volvo связывала с компактным электрокаром EX30 китайской сборки. Тридцатипроцентные пошлины в Европе и стопроцентные пошлины в США означают, что в текущем формате поставки не имеют смысла. Завод Volvo в бельгийском Генте сможет выпускать достаточные объёмы EX30 только в середине 2026 года.

Двухлетняя задержка сломает всю стратегию Volvo в Европе. Единственный выход — отмена заградительных пошлин на китайские автомобили. Для этого нужно добиться большинства голосов, но пока его нет, хотя власти Германии также выступают против торговых ограничений.

В список исключений добавить Volvo вряд ли удастся, ведь шведская марка принадлежит Geely — сильному конкуренту, который намерен потеснить европейцев премиум-брендом Zeekr. Власти Швеции готовы лоббировать интересы Volvo в Брюсселе, но максимум, чего удастся добиться — это снижения пошлин, полагает Сесилия Мальмстрём, бывший торговый комиссар Евросоюза.

Госпожа Мальмстрём подчеркнула, что политики в Евросоюзе оказались перед выбором: либо защитить местную промышленность, либо продолжать «климатическую» повестку, которая де факто означает переход на дешёвые китайские электромобили. Полномасштабной торговой войны не хотят ни в Европе, ни в Китае, так что компромиссы вероятны.

Автоновости
Сесилия Мальмстрем
ЕС